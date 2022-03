Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo venceu o Vasco na noite deste domingo (6) pelo Campeonato Carioca. Com o placar de 2 a 1, Filipe Luis marcou o primeiro gol e Arrascaeta carimbou a vitória do Rubro-Negro no final, aos 45 minutos do segundo tempo. Após a partida, Paulo Sousa comentou o jogo e falou sobre novo erro de Andreas Pereira, que causou o gol de Gabriel Pec, do Vasco.

"Todos somos importantes e necessários. Em qualquer momento, bons e ruins, temos que estar muito unidos. Temos que estar muito próximos. Acho que a unidade vai fazer muita diferença. Temos uma nação cheia de energia que com certeza vai nos ajudar com que todos nós tenhamos performances muito elevadas, como é a exigência da torcida. Mas é uma unidade muito importante. Temos que estar todos juntos, dentro, mas também fora, o clube está à frente de todos nós. Na unidade vamos conseguir ajudar individualmente.", disse o treinador em relação à falha de Andreas Pereira.

O português falou, ainda, da utilização de Éverton Ribeiro na esquerda:

"Está habituado a jogar no outro corredor, dentro dessa estrutura nós no corredor direito temos três laterais de profundidade, muita resistência de alta intensidade que nos permite ter um jogador e rodarmos com jogadores frescos. Gosto de ver os melhores em campo, e Éverton Ribeiro para mim é extraordinário, é mais combinativo. Tem mais dificuldades de alta intensidade, sabemos disso. Sabemos que ele pode nos ajudar também como meia", completou.

Paulo Sousa completou falando sobre o Flamengo ser superior no jogo, mas ressaltou que o conjunto ainda pode ter melhora.

"Nossa superioridade começou a ser bem grande no corredor esquerdo. O Filipe interpretava bem o jogo, numa linha mais alta. Na direita tivemos menos (superioridade), Fabrício teve alguma dificuldade em tomar essas decisões mais altas. Faltou mais profundidade, podemos melhorar"