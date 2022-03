Paulo Sousa conversa com João Gomes - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Paulo Sousa conversa com João GomesGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 07/03/2022 09:30

Rio - O volante João Gomes foi pivô do lance mais polêmico do clássico envolvendo Flamengo e Vasco. Os cruzmaltinos reclamaram que o jovem teria colocado a mão na bola dentro da área e com isso a arbitragem deveria ter marcado uma penalidade em favor do clube de São Januário no fim da partida. No entanto, nas redes sociais, João Gomes deu a sua versão sobre o lance e respondeu o influenciador Casimiro Miguel.

Torcedor do Vasco, Casimiro enviou um vídeo em que opinou que não houve a penalidade. João Gomes respondeu em tom elogioso ao influenciador. "Bateu no meu rosto Caze!! Vou ver seus vídeos reagindo ao Defante hoje!! Você é gênio", disse o volante do Flamengo.

Flamengo e Vasco fizeram um clássico muito equilibrado no Nilton Santos. O Rubro-Negro venceu no fim da partida, após belíssimo chute de Arrascaeta. Filipe Luís, para o Rubro-Negro, e Gabriel Pec, para o Cruzmaltino, fizeram os outros gols da partida.