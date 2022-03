Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/03/2022 11:50

Rio - Um dos jogadores mais antigos do atual elenco do Flamengo, o meia Diego Ribas pode estar de saída do Rubro-Negro. De acordo com informações do jornalista Ekrem Konur, dois clubes da Arábia Saudita têm interesse na contratação do veterano.

Contratado como grande estrela em 2016, Diego Ribas já viveu grandes momentos, mas também fases de muitas críticas no Flamengo. Ele esteve presente nas principais conquistas do Rubro-Negro nos últimos anos, entre elas a Libertadores, de 2019, e dois Brasileiros, em 2019 e 2020.

Atualmente, Diego Ribas vem sendo utilizado por Paulo Sousa, em alguns jogos, ele já foi titular, como no clássico contra o Fluminense. Ao todo, o meia entrou em campo em 258 partidas e marcou 43 gols com a camisa rubro-negra.