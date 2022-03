Gabigol e Rafaella Santos - Foto: Reprodução/Twitter

Publicado 07/03/2022 18:58

Rio - Ao lado de Rafaella Santos, irmã de Neymar, Gabigol publicou fotos nas redes sociais e confirmou o retorno do relacionamento com a influencer. Aos risos e carícias, o atacante do Flamengo destaca com a legenda "Tipo Coringa e Alerquina", fazendo alusão ao casal de vilões do Batman, que têm um convívio conturbado nos quadrinhos e filmes.

Em agosto de 2020, o casal havia divulgado a separação, entre idas e vindas, mas com a permanência de boatos de reconciliação e até uma suposta briga entre Gabigol e Neymar, colega de seleção brasileira e novamente cunhado do atacante do Flamengo.

Por outro lado, em outubro do ano passado, os dois foram vistos juntos e chegaram a negar que estariam reatando o relacionamento. Além disso, Gabigol ainda era clicado frequentemente em festas, além de ter participado do Rep Festival, assumindo o "alter ego", Lil Gabi.