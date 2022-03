Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/03/2022 20:30

Rio - O apresentador Milton Neves, da Band, afirmou em sua coluna no portal "UOL" nesta segunda-feira, que o técnico Paulo Sousa, do Flamengo, é "o novo Domènec Torrent". O jornalista criticou a atuação do treinador português no comando do Rubro-negro no início desta temporada. Além disso, afirmou que a demissão de Rogério Ceni "foi uma grande burrada" da diretoria rubro-negra.

"Depois da suada vitória no apito diante do Vasco, tem gente até dizendo lá no Rio que ele é o “Novo Domènec", dispara Milton Neves em sua coluna no portal 'UOL'.

No próximo sábado (12), o Flamengo marca a estreia do gramado híbrido do Maracanã no confronto contra o Bangu, às 19h30, pela última rodada da Taça Guanabara.