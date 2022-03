Arrascaeta - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 07/03/2022 16:00 | Atualizado 07/03/2022 16:01

Aos 45 minutos do segundo tempo do jogo contra o Vasco, neste domingo (6), pelo Campeonato Carioca, Arrascaeta marcou o gol que carimbou a vitória do Flamengo pelo placar de 2 a 1. O início de temporada do jogador é positiva e o uruguaio pode se mostrar como o principal jogador do elenco rubro-negro. Com o tento do clássico, ele completou quatro bolas nas redes nos últimos jogos.

Além dessa marca atingida, o gol colocou Arrascaeta no top 10 dos artilheiros do Flamengo do século. Desde sua chegada, em 2019, o jogador marcou 43 tentos, se igualando a Diego Ribas e Guerrero.

Vale lembrar que em janeiro deste ano, o Flamengo renovou o contrato com o atleta até 2026.

Dos jogadores atuais do Rubro-Negro, Gabigol ocupa o primeiro lugar da lista com 110 gols. Em seguida, Bruno Henrique alcança a marca de 77 tentos. Ainda, Pedro fica com a oitava posição com o total de 44 bolas nas redes.