João Paulo permanecerá no Santos, diz jornalistaFoto: Divulgação

Publicado 08/03/2022 09:00 | Atualizado 08/03/2022 09:04

Rio - Em busca de um goleiro para reforçar o elenco, o Flamengo tem dois nomes na sua lista. Um deles é João Paulo, do Santos. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Peixe teria proposta ao Rubro-Negro uma negociação envolvendo dinheiro, mais dois jogadores do elenco carioca para liberar o arqueiro.

Os dois nomes pedidos pelo Santos seriam o lateral-esquerdo Ramon e o atacante Vitinho. O jovem, que não vem tendo muito espaço com Paulo Sousa, viria por empréstimo, enquanto o ex-jogador do Botafogo, que tem contrato com o Flamengo somente até o fim do ano, iria para o clube paulista em definitivo.

No entanto, ainda de acordo com o site, o Santos não abre mão de uma compensação financeira para liberar o atleta. O clube paulista estaria pedindo cinco milhões de euros (R$ 27,6 milhões, pela cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do arqueiro. O Flamengo estaria avaliando a oferta santista.

Além de João Paulo, outro nome que o Flamengo avalia para posição é o de Santos, do Athletico-PR. Porém, a exemplo do clube paulista, o Furacão também exige uma compensação financeira para liberar o jogador para o Rubro-Negro do Rio.