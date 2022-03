Carli comemora um dos cinco gols feitos contra o Volta Redonda - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/03/2022 13:46

Após golear o Volta Redonda por 5 a 0, na última segunda feira (7), o Botafogo passou a ter o melhor ataque do Campeonato Carioca, com 22 gols marcados em 10 jogos. Além disso, o Alvinegro subiu para o terceiro colocado da Taça Guanabara e está com 19 pontos.

Antes a vitória maiúscula, o Glorioso já tinha o segundo ataque mais positivo da competição, mas sua colocação estava mais perto de Vasco e Fluminense, com 16 cada, em relação ao Flamengo, com 21. Os gols que fizeram o Botafogo subir para primeiro da lista foram de Joel Carli, Lucas Menzenga, Rikelmi e Ericson, esse último com dois na conta.

Após os dois gols, Ericson alcançou a artilharia do campeonato junto a Gabigol, Matheus Nascimento, Nenê e Raniel, todos com cinco tentos marcados.