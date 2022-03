Flamengo anunciou criação do projeto 'ELAS dominam' - Divulgação/Flamengo

Flamengo anunciou criação do projeto 'ELAS dominam'Divulgação/Flamengo

Publicado 08/03/2022 13:20

O Flamengo anunciou nesta terça-feira, Dia Internacional da Mulher, a criação do projeto 'ELAS dominam', que terá ações de acolhimento e conscientização durante todo o ano. O nome é uma sigla com as iniciais dos pilares da campanha: empoderamento, liderança, autoestima e saúde.

Entre as ações, haverá arrecadações de itens de higiene, organização de consultas médicas ginecológicas, palestras focadas em valorização da mulher e encontros entre atletas das equipes femininas rubro-negras, além de ações sociais em parceria com o departamento de Responsabilidade Social. O projeto é uma parceria do Flamengo com o patrocinador Mercado Livre.



De acordo com o comunicado, o Flamengo informa que o projeto visa a "celebrar a representatividade feminina e incentivar as mulheres a tomarem as rédeas da própria jornada, dando suporte, acolhimento, orientação e combatendo a falta de informação para realizarem sonhos e superarem desafios".