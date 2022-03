Isla, lateral-direito do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Isla, lateral-direito do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/03/2022 15:54

Rio - O destino do lateral-direito Mauricio Isla, de 33 anos, será a permanência no Flamengo. O jogador chileno conversou com o técnico Paulo Sousa e voltou para os planos da diretoria rubro-negra nesta temporada. A informação é do jornal "O Globo".

Anteriormente, o jogador recebeu uma multa em 10% de seu salário e foi vetado do clássico contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca, no último domingo. Após se recuperar do quadro gripal nos últimos dias, Isla estará à disposição contra o Bangu, neste sábado, pela última rodada da Taça Guanabara.

A conversa entre o treinador Paulo Sousa e o lateral-direito Isla deixou claro o episódio que cometeu indisciplina. Na ocasião, o jogador chileno publicou um vídeo em uma festa de carnaval após ficar fora da partida contra o Resende.

Isla cogitou a soltar um comunicado alegando que estava em seu horário de folga, além de ter sido vetado pelo departamento médico da partida. Por outro lado, as conversas foram resolvidas internamente. O lateral-direito e seus representantes aceitaram a multa e ressaltaram que o foco agora é para dar resposta em campo.