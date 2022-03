Denílson - Foto: Reprodução

DenílsonFoto: Reprodução

08/03/2022

Rio - O ex-jogador de futebol e atual comentarista da Band, Denílson saiu em defesa do meia do Flamengo, Andreas Pereira, após as críticas que o jogador recebeu dos torcedores rubro-negros no clássico contra o Vasco. Na opinião de Denílson, as vaias que o atleta recebeu são injustificáveis.

"Quando ele é vaiado por ter perdido a bola e ter saído o gol do Vasco, é uma vaia que não tem muita razão não", opinou o ex-jogador da seleção brasileira.

Denílson ainda comparou o lance que originou o gol do Vasco com o gol do título do Palmeiras na Libertadores. Na opinião do ex-atacante, há uma grande diferença nas jogadas.

"A cobrança do torcedor é muito mais um resquício do ano passado do que propriamente desse lance. Ele não está com a bola totalmente dominada, tem uma disputa ali, é diferente daquele lance da Libertadores", afirmou o pentacampeão.