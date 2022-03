Pedro - Marcelo Cortes

Publicado 08/03/2022 18:14

Rio - O Flamengo recusou mais uma oferta do Palmeiras pelo centroavante Pedro. Na última semana, o clube paulista ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões), mais dois jogadores por 80% dos direitos econômicos. No entanto, não foi o suficiente para convencer o Rubro-negro. A informação é do portal "GE".

Por outro lado, foi a primeira oferta oficial do Palmeiras pelo jogador do Flamengo. Em fevereiro, o contato foi feito apenas por uma sondagem, que foi recusada imediatamente. Neste caso, as diretorias conversaram, mas o presidente do Rubro-negro, Rodolfo Landim, comunicou diretamente à presidente do Verdão, Leila Pereira, da negativa.

Com cautela na situação financeira, devido ao risco de receber uma multa de R$ 127 milhões em ação movida pelo Banco Central, o Flamengo deu a entender para o Palmeiras que poderia aceitar uma nova proposta pelo atacante Pedro. No entanto, ainda de acordo com o portal, o clube paulista não deve desistir do negócio e promete seguir em busca de alternativas.