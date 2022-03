Flamengo recusa proposta oficial do Palmeiras pelo atacante Pedro - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Flamengo recusa proposta oficial do Palmeiras pelo atacante PedroFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/03/2022 21:15

Rio - O comentarista Zinho acredita que o atacante Pedro ainda dispute a Copa do Mundo neste ano. Por outro lado, afirmou que isso pode acontecer, caso deixe o Flamengo e se transfira para o Palmeiras. Nesta terça-feira, durante o "ESPN FC", rasgou elogios ao jogador e debateu sobre a possibilidade do atleta ser convocado.

"O Pedro indo para o Palmeiras, na minha opinião vai para a Copa do Mundo. O Pedro jogando no Palmeiras de titular absoluto, com ritmo de jogo, moral, confiança e pela qualidade que ele tem, acho que o Pedro tem mais chances de ir para a Copa do que o Gabigol", destaca Zinho no 'ESPN FC'.

"Pela ideia de posição e como o Tite escala o seu time, vejo que o Pedro encaixa muito mais que o Gabigol. O Gabi tem sido convocado porque ele é um fenômeno no Flamengo, é decisivo e a pressão obriga o Tite a convocar, pelo fato de ser um dos melhores jogadores do Brasil, mas percebemos que o Tite tem dificuldades em encaixar o Gabigol nesse esquema", completou.