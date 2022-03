Everton Ribeiro se empenha para alcançar sua primeira Copa do Mundo - Marcelo Cortes / Flamengo

Everton Ribeiro se empenha para alcançar sua primeira Copa do MundoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/03/2022 11:55

Rio - Everton Ribeiro tem sido um dos jogadores experimentados por Paulo Sousa em uma posição diferente nesta temporada. Escalado como ala pela esquerda, após Filipe Luís, ser conduzido a zaga, o jogador, de 32 anos, não é um iniciante na posição, já que iniciou sua carreira como lateral-esquerdo. Porém, a mudança vem em ano de Copa do Mundo e o veterano vem sendo convocado por Tite para atuar como armador. Everton Ribeiro tem, inclusive, visto a concorrência pela posição aumentar nos últimos meses.

De acordo com informações do portal "UOL", Everton Ribeiro é bem avaliado pela comissão técnica da seleção brasileira por ser visto como "externo flutuador pela direita", de acordo com a opinião de Tite. Segundo o site, o técnico da Seleção não pretende usá-lo na função que Paulo Sousa vem o escalando no Flamengo e tem bem mapeadas as características do apoiador. No entanto, segundo o portal, a mudança de posicionamento não irá atrapalhar a avaliação de Tite sobre o atleta.

Porém, a presença de Everton Ribeiro na Copa não está garantida. Tite tem gostado bastante da movimentação ofensiva da seleção brasileira com Vinicius Junior e Raphinha. Com isso, Neymar poderia atuar mais recuado. Com Philippe Coutinho em alta na Inglaterra e Raphael Veiga sendo observado pela comissão técnica, o meia do Flamengo pode perder o espaço.

O apoiador está na pré-lista para os confrontos da Seleção em março pelas Eliminatórias, mas a sua convocação na próxima sexta-feira ainda não é certa. Em meio a tudo isso, o jogador tenta se adaptar a nova função no Flamengo, enquanto Paulo Sousa ainda tem dificuldades de fazer a equipe desempenhar um bom futebol.