Faça login para continuar E-mail mudar Senha Esqueceu sua senha? Ou use sua rede social Entrar com Google Nao possui conta? Cadastre-se

Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

PedroMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/03/2022 09:00 | Atualizado 09/03/2022 09:05

Rio - Após rejeitar uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) por Pedro, o Flamengo teria apresentado uma contraproposta ao Palmeiras para liberar o atacante. De acordo com o portal "UOL", o Rubro-Negro teria pedido 25 milhões de euros (R$ 138 milhões), além da vinda de Patrick de Paula e Gabriel Menino para o clube carioca.

A oferta do Flamengo dificilmente será aceita. Apesar do grande interesse do Verdão pelo atacante, além dos altos valores pedidos pelo clube carioca, Patrick de Paula e Gabriel Menino são dois jovens revelados pelo Alviverde e que tem um grande potencial de venda por parte do clube paulista.

Pedro, de 24 anos, chegou ao Flamengo em 2020 por empréstimo ao Fiorentina. No final daquele ano, o Rubro-Negro o adquiriu em definitivo por 14 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões, na época). Apesar de viver bons momentos no Rubro-Negro, o fato de nunca ter se tornado titular do clube carioca aumenta rumores de que o atacante possa estar deixando o Fla.