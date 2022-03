Zico segue em recuperação de uma cirurgia no quadril - Reprodução/Instagram

Publicado 09/03/2022 15:01

Rio - O maior ídolo da história do Flamengo, Zico, segue na fase final de recuperação de uma cirurgia no quadril, realizada no começo de fevereiro. O ex-atleta colocou uma prótese no local, pois estava sentindo muitas dores, e foi acompanhado do médico do Rubro-Negro, Dr. Marcio Tannure. Em casa, de muletas, o Galinho de Quintino postou um vídeo em uma rede social, e agradeceu o carinho dos fãs. Confira:

"Voltando a entrar em campo, meu habitat, e começando com 30min. Falta pouco pra tirar as muletas mas o mais importante é que as dores foram embora. Obrigado pelas orações e apoio que recebi e tenho recebido nesse período. Continuamos firme na fisioterapia mas sem pressa", disse Zico.



Agora, o Galinho de Quintino seguirá fazendo sua recuperação no Rio de Janeiro, ao lado de sua família e seus amigos. No entanto, quando estiver recuperado, o ex-jogador deverá retornar ao Japão, onde trabalha como diretor técnico do Kashima Antlers, clube ao qual fez história quando estava atuando.