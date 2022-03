Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/03/2022 13:17

Nas últimas semanas, o Flamengo precisou segurar as negociações para contratar jogadores após a penhora de R$ 127 milhões a ser paga ao Banco Central referente a irregularidades em negociações em moeda estrangeira entre 1993 e 1998. De acordo com informações do "globoesporte", a Justiça reconsiderou o processo e reduziu o valor para R$ 10 milhões, o que viabiliza a volta do clube ao mercado.

Com o problema solucionado, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu sinal verde para o Rubro-Negro voltar a busca por reforços. O treinador Paulo Sousa, por mais que veja qualidade no elenco atual, tem uma lista definida a ser atendida.

De olho na defesa do time, o técnico pediu um goleiro e, nos últimos dias, o nome mais cotado para a vaga é Santos, que atua pelo Athletico-PR. O clube do Paraná faz jogo duro para liberar o jogador, já que quer o pagamento integral da multa de 3,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 19,5 milhões, de acordo com a cotação atual. Sem contar que resolver a forma de como o valor seria pago, atrapalhou a negociação.

João Paulo, do Santos, também foi mirado para reforçar o gol. Contudo, o Peixe deseja manter o goleiro, que possui vínculo até 2026. No entanto, além de arqueiro, um zagueiro canhoto, um volante moderno, que saiba marcar e jogar, e um atacante também são requisitos da lista de Paulo Sousa.

O meio-campista Andreas Pereira teria sua compra pelo clube de forma definitiva, mesmo após falhas na final da Libertadores e contra o Vasco, pelo Carioca. É que o treinador gosta do jogador e é a favor da permanência. Além disso, o departamento de futebol também vê pontos positivos na renovação e compra, que está avaliada em R$ 57 milhões e que vão diretamente para o bolso do Manchester City.

Com o "descongelamento" das negociações depois de resolver o caso do Banco Central, a tendência de Landim é adquirir de vez Andreas e procurar novos jogadores para compor o elenco do Flamengo.