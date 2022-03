Flamengo recusa proposta oficial do Palmeiras pelo atacante Pedro - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 09/03/2022 16:12

O assédio do Palmeiras em relação a Pedro, do Flamengo, permanece em pauta. Enquanto o alviverde afirma que o jogador deve deixar o Rubro-Negro por ser reserva de Gabigol, o clube carioca não aceita a negociação do atleta e, Paulo Sousa reitera a importância do centroavante para o elenco. Nesse sentido, Júnior, ex-jogador do Fla, em programa da "Seleção Sportv", ressaltou que é necessário ouvir o posicionamento do próprio camisa 21.

"É lógico que é muito confortável para o Flamengo, por conta da situação financeira que o clube se encontra, recusar a proposta. Agora, tem que saber a opinião do Pedro referente ao assunto. É claro, que é complicado hoje se pronunciar em um clube que te dá todas as condições de trabalho. Não duvido, que o Pedro quer jogar no Flamengo, mas é jogar, não compor elenco. São coisas diferentes. É uma situação desconfortável, mas deveríamos ouvir o jogador”, disse.

"O Pedro é reserva no Flamengo. Quer dizer, só agora, com o Paulo Sousa, que o atacante ganhou mais minutos como titular, até do lado do Gabigol. Contudo, é um ideia que ainda não se consolidou. Se for consolidado essa ideia, diminui ainda mais a chance do Flamengo fazer uma negociação referente ao atleta. Principalmente para um rival", analisou o ex-jogador do Rubro-Negro no programa “Seleção Sportv”.