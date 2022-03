Pedro e Gabigol - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Pedro e GabigolFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 09/03/2022 18:24

Rio - O apresentador Milton Neves questionou nesta quarta-feira, o pedido do Flamengo para liberar o atacante Pedro para o Palmeiras. Na ocasião, o Rubro-negro recusou a proposta por R$ 110 milhões e mais jogadores, e teria pedido para aumentar o valor para R$ 138 milhões, com a inclusão dos meias Patrick de Paula e Gabriel Menino no pacote.

"O Flamengo falou que quer R$ 138 milhões, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula. Flamengo quer passar manta? Esses dois moleques valem o que vale o Pedro. Se o Pedro é tão bom porque não botam ele pra jogar? Não botam o Pedro pra jogar, que diabo é isso?! Gabigol, com aquela máscara, é o titular, e o Pedro não joga. Não vendem o coitado do Pedro. Coloca o cara pra jogar, pô! Ele vale tudo isso? Dois meninos e R$ 138 milhões", questionou Milto Neves no programa 'Bandeirantes Acontece'.



Além disso, Milton Neves criticou a permanência de Gabigol na equipe titular do Flamengo. Para o jornalista, o atacante Pedro deveria ganhar a vaga e assumir o ataque do time rubro-negro.

"Gabigol joga com nome, só funciona no pênalti. Ele fica com aquela canhotinha, aquele enjoamento e aquela mãozinha pra trás quando faz gol, e não tem feito faz tempo também. Fica aqui meu protesto. Na seleção ele nem bate lateral!", completou.