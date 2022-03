Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/03/2022 17:22

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, criticou nesta quarta-feira, os ex-atacantes do Palmeiras e exaltou a procura pelo atacante Pedro, do Flamengo. Na ocasião, o clube paulista ofereceu R$ 110 milhões e mais dois jogadores, porém, o Rubro-negro recusou.

"Depois de Luiz Adriano, Borja, Deyverson, Barrios e outros aí, finalmente o Palmeiras mirou num bom centroavante. O Pedro é craque, garotinho. Tinham que ter pensado nele antes do Mundial. E se eu fosse o Flamengo, não liberaria o cara", afirmou apresentador Neto o Twitter.



Após esbarrar na negativa do Flamengo, o Palmeiras prometeu seguir em busca de alternativas para contratar o atacante Pedro. A diretoria do clube paulista acredita que o jogador é a peça fundamental que falta na equipe do técnico Abel Ferreira.