Vice-presidente de futebol Marcos BrazAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 09/03/2022 16:51

Rio - O Palmeiras segue interessado em Pedro, porém, no que depender do Flamengo o negócio não irá acontecer. Ao menos é o que disse o vice de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz. O dirigente afirmou que o clube carioca não tem interesse em negociar o atacante.

"O Flamengo não tem interesse no negócio. O Palmeiras fez uma consulta, mas o Pedro é caso encerrado. Não houve nem proposta oficial. Estamos pensando só na semifinal do Carioca e no início da Libertadores", afirmou em entrevista ao portal "UOL".

Apesar disso, o Palmeiras não deverá desistir do centroavante. O portal "globoesporte.com" noticiou que o Flamengo recusou uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) por Pedro, além de mais dois jogadores do elenco alviverde. Pelo clube carioca, o jovem, de 24 anos, tem 107 jogos, fez 44 gols e deu seis assistências. Na atual temporada, o centroavante conta com sete jogos disputados e três gols marcados.

De acordo com o portal "UOL", o Flamengo teria feito uma contraproposta ao Verdão pedindo 25 milhões de euros (cerca de R$ 138 milhões) mais Gabriel Menino e Patrick de Paula pelo jogador. Segundo informações da ESPN Brasil, Pedro estaria insatisfeito no Flamengo. Contratado em 2020, o jogador tem números expressivos no clube carioca, mas continua sendo reserva de Gabigol. O centroavante acreditaria que uma transferência, somada a titularidade no Palmeiras, o colocaria mais perto da Seleção.