Técnico Tite seguirá com observações nos jogos que restam pelas Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 10/03/2022 15:55

Rio - Em meio a rumores de uma possível negociação para o Palmeiras, o atacante Pedro foi pre-selecionado por Tite para as próximas partidas da Seleção nas Eliminatórias. Em participação na TNT Sports, o comandante do Brasil abordou as características do atacante do Flamengo e fez elogios.

"Sim, o Pedro tem esse potencial. Nós temos os camisas 9 com características diferentes, o Pedro não é jogador que vai dar transições em velocidade. Mas dentro das suas características de pivô, proteção e preparação da jogada, seja no chão ou em uma bola aérea, ele tem essas virtudes todas", afirmou.

O técnico não quis opinar sobre a possível ida para o Palmeiras que poderá dar a Pedro mais participação nos jogos, já que atualmente o atacante é reserva no Flamengo. Apesar disso, admitiu que o centroavante está sendo avaliado e que poderá receber oportunidades na Seleção.

"Um camisa 9 que é de área, que é para conclusão. Que não tenha características de sair muito da área e concluir as jogadas, o Pedro é esse cara. Se eu quiser um atacante que ataca os espaços tenho o Richarlison, Gabriel Jesus. Se falarmos em camisa 9 de flutuação e organização temos o Gabriel Barbosa e o Firmino com essas características", afirmou.