Rede véu de noiva no Estádio do Maracanã - Divulgação/Maracanã

Publicado 10/03/2022 14:37

Rio - Em preparação para o próximo duelo do Flamengo, contra o Bangu, o atacante Gabriel Barbosa foi as redes sociais comentar sobre a volta da rede "véu de noiva", que será utilizada em todos os jogos do Estádio do Maracanã a partir do confronto deste sábado (12). Confira a publicação do jogador:

Véu de noiva https://t.co/AIYLIXnRKg — Gabi (@gabigol) March 10, 2022 O confronto entre o Rubro-Negro e o Alvirrubro será marcado pelo grande número de torcedores que estarão presentes na partida. Até a finalização desta matéria, mais de 55 mil ingressos já haviam sido vendidos para o confronto. O confronto entre o Rubro-Negro e o Alvirrubro será marcado pelo grande número de torcedores que estarão presentes na partida. Até a finalização desta matéria, mais de 55 mil ingressos já haviam sido vendidos para o confronto.

Após a publicação de Gabi, o perfil oficial do Estádio Jornalista Mário Filho fez uma brincadeira sobre o comentário do atacante: "Eu ouvi noiva?", questionou de forma humorada o perfil do estádio. Vale lembrar que na última semana, Gabigol retomou seu romance com Rafaella Santos, irmã de Neymar.

Como dito anteriormente, estreia oficial da rede "véu de noiva" será neste sábado (12), no confronto entre Flamengo e Bangu, pela 11ª, e última, rodada do Campeonato Carioca, às 19h30 (horário de Brasília). Atualmente, o Rubro-Negro está na segunda colocação, com 23 pontos, e já está garantido nas semifinais da competição. Já o Alvirrubro está em 10º lugar, com nove pontos e sem risco de ser rebaixado.