Filipe Luís orienta o Flamengo no clássico com o FluminenseGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/03/2025 01:20

Rio - Filipe Luís manteve os pés no chão após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã , nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida da final do Carioca. O treinador reforçou que nunca subestima o Tricolor e lembrou da decisão de 2023, quando o Flu perdeu para o Rubro-Negro por 2 a 0 na primeira partida, mas goleou por 4 a 1 na volta.

"Foi uma grande vitória, que nos dá uma leve vantagem para o jogo de volta. Mas sabendo como é clássico e o que eu vivi em 2023, eu não subestimo nunca o Fluminense. O Fluminense tem um time importante. Nos temos que respeitar para ser campeão", disse Filipe Luís.

O treinador também lembrou que o Fluminense conquistou a Libertadores há dois anos. Na visão de Filipe, mesmo com algumas perdas, Tricolor "se reforçou bem". Ele também fez elogios a Fábio e Mano Menezes.

"Tem um adversário muito qualificado pela frente. Tem um time que há dois anos atrás foi campeão da Libertadores. Perdeu algumas peças importantes, mas se reforçou bem. Tem um treinador que já esteve na seleção brasileira. Tem um goleiro que, sinceramente, é impressionante. Toda vez que vejo jogar, acho que é o melhor goleiro do Brasil ou um dos melhores", afirmou o técnico.

"É um time muito forte. Mais mérito ainda para o nosso jogo. E lição do que pode acontecer. Isso é super normal no futebol que você, no final do jogo ganhando por 2 a 0, abaixe um pouco o bloco. Mesmo assim, tentamos jogar e continuar construindo. Mas o Fluminense tem qualidade e acabou criando a chance para fazer gol e alguns escanteios no final, que nos deixaram com esse sabor amargo", completou.

O Flamengo abriu o placar logo no início do primeiro tempo, com Wesley, e ampliou a vantagem com Juninho, já na etapa complementar. O Fluminense descontou apenas aos 43 minutos, com Keno.

"Não muda absolutamente nada (o gol no fim para diminuir a vantagem do Fla). Para mim, como treinador, não muda absolutamente nada ter essa vantagem. Vou preparar para vencer o Fluminense no segundo jogo. E se tivesse sido ao contrário? O Fluminense ter feito no primeiro e a gente virado no final? Teria sido o mesmo resultado. 90 minutos tem que ser avaliados de uma forma inteira. Como eu falei antes, 2 a 1 para a volta nos dá uma leve vantagem, mas não que absolutamente nada para mim, como treinador", pontuou Filipe Luís.

Flamengo e Fluminense voltam a campo no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. Um empate dá o título ao Rubro-Negro. Já uma vitória do Tricolor por um gol de diferença força os pênaltis.