Com poucos ingressos restando, torcedores do Flamengo fazem grandes filas para comprar entradas para o duelo contra o Bangu | Flamengo | O Dia

Torcedores do Flamengo fazem fila para comprarem ingressos para o duelo contra o Bangu - Divulgação/Maracanã

Publicado 10/03/2022 15:21

Rio - O confronto entre Flamengo e Bangu, no próximo sábado (12), às 19h30, no Maracanã, terá casa cheia. Com mais de 55 mil ingressos vendidos para o duelo, torcedores do Rubro-Negro seguem fazendo fila nos pontos de venda para adquirirem entradas para a partida da última rodada do Campeonato Carioca. Isto porque a diretoria do Clube da Gávea fez uma promoção para os ingressos desta partida, que custam a partir de R$ 12.

Na quarta-feira (9), o perfil oficial do Maracanã publicou imagens de torcedores do Flamengo na fila da bilheteria do estádio, em busca de entradas para a partida. Confira:

Românticos na fila pelos ingressos! Pega a visão... É promessa de casa cheia no meu retorno! Já garantiu o seu? pic.twitter.com/L2D2Rz1IWT — Maracanã (@maracana) March 9, 2022 No começo da tarde desta quinta-feira (10), o jornalista do jornal O Dia, Gabriel Orphão, publicou uma imagem da fila para a compra de ingressos da bilheteria externa da Gávea, sede do clube. Em um dia com sensação térmica de 35º graus, torcedores do Rubro-Negro estiveram em peso para tentar garantir suas entradas para o confronto. Confira: No começo da tarde desta quinta-feira (10), o jornalista do jornal O Dia, Gabriel Orphão, publicou uma imagem da fila para a compra de ingressos da bilheteria externa da Gávea, sede do clube. Em um dia com sensação térmica de 35º graus, torcedores do Rubro-Negro estiveram em peso para tentar garantir suas entradas para o confronto. Confira: