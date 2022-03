Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/03/2022 17:20

Rio - De volta ao mercado para buscar contratações, o Flamengo estaria na briga pela contratação do apoiador Pedrinho, do Shakhtar Donetsk. De acordo com informações do jornalista Ekrem Konur, o Rubro-Negro é mais um clube do futebol brasileiro interessado no atleta.

Além do Rubro-Negro, o Botafogo, o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras também estariam na briga pelo ex-jogador do Corinthians. Everton e Wolverhampton, clubes do futebol inglês, também podem ser o destino do brasileiro.

Pedrinho, de 23 anos, foi revelado pelo Corinthians e vendido ao Benfica em 2020. Desde o ano passado, o jovem se transferiu para o Shakhtar Donetsk. Com a guerra envolvendo a Ucrânia e a Rússia, o jogador está autorizado a defender um novo clube até julho de 2022.

No Flamengo, Pedrinho poderia atuar como atacante, já que já foi utilizado nessa função no futebol europeu. O Rubro-Negro busca reforços para essa posição e já teve Everton Cebolinha, do Benfica, como principal alvo.