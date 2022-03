Filipe Luís - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/03/2022 09:30

Rio - O Flamengo está classificado para a semifinal do Carioca e tem foco total na disputa da competição. Ainda assim ficou atrás do Fluminense, que divide atenções com a disputa da pré-Libertadores. No entanto, apesar disso, o lateral-esquerdo Filipe Luís acredita que o Rubro-Negro tenha uma qualidade superior ao Tricolor.

"Toda competição que a gente entra, a gente quer classificar em primeiro, ter a vantagem. Eu acredito, penso, e não há nenhum problema em falar isso. Acho que o nosso time é superior. Por mais que não tenhamos feito a melhor campanha da Taça Guanabara, mas temos time para ter feito essa melhor campanha", afirmou em entrevista à Fla TV.

Em segundo lugar na Taça Guanabara, o Flamengo irá encarar o Vasco ou o Botafogo na semifinal do Carioca. O lateral-esquerdo pregou respeito aos adversários e afirmou que o Rubro-Negro precisa impor o seu ritmo contra qualquer rival.

"Mas, na semifinal, como vai ser um jogo Vasco ou Botafogo, qualquer um deles, é um jogo complicado, aguerrido, parado, com muitas faltas. A gente tem só que pensar em botar a bola em jogo. Quanto mais tempo a bola estiver no campo, tiver rolando, melhor para a gente e pior para eles. É pensar nisso, fazer nossos gols, ser superiores que, com certeza, temos muita possibilidade de chegar à final", disse.