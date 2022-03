Yago Corrêa e Gabigol - Divulgação

Publicado 11/03/2022 14:30

Rio - O jovem Yago Corrêa, de 21 anos, preso no início do último mês ao ser confundido com um criminoso, realizou um sonho na última quarta-feira. O entregador de doces conheceu e tirou fotos com o ídolo Gabigol no CT Ninho do Urubu. Solto após comprovar inocência, o rapaz comemorou encontro com o craque.

"Foi muito maneiro. Eu tirei foto com ele, com o Gabigol. Davi Luiz disse que viu a minha história e que não era para eu desistir dos meus sonhos. Eles ainda me convidaram para ver o jogo Flamengo e Bangu, no Maracanã, neste fim de semana", disse Yago em conversa com o jornal 'O Globo'.

Yago foi preso ao sair para comprar pão de alho para um churrasco onde mora, no Jacarezinho. O jovem também encontrou com outros craques do Flamengo, como Diego Alves e David Luiz. Ao ser liberado da prisão, o entregador de doces pediu uma foto com Gabigol e uma camisa oficial do Rubro-Negro.