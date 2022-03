Arthur Aguiar durante prova do líder no 'BBB' - Reprodução

Publicado 11/03/2022 14:19

UMA VEZ FLAMENGO SEMPRE FLAMENGO pic.twitter.com/T4IXIir1zC — Arthur Aguiar (@Aguiarthur) March 11, 2022

Rio - Arthur Aguiar viralizou nas redes sociais ao tentar passar o tempo ao longo da madrugada desta sexta-feira na prova do líder de resistência, que segue sendo disputada no 'BBB'. Durante a disputa, o ator puxou o hino do Flamengo e foi acompanhado por Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva, seus colegas de confinamento.