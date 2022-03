Tozza fez campanha para levar Rogério e seus netos, Arthur e Enzo, para o Maracanã - Reprodução

Publicado 10/03/2022 19:21

Rio - O influenciador digital e conselheiro do Flamengo, André Tozzini, popularmente conhecido como Tozza, realizou o sonho de uma família apaixonada pelo Rubro-Negro. Nesta segunda-feira, o influencer iniciou uma campanha para levar o motorista Rogério da Silva, de 45 anos, e seus netos Arthur, 5, e Enzo, 3, ao Maracanã pela primeira vez no confronto contra o Bangu, no próximo sábado (12).

Com exclusividade ao jornal O Dia, Tozza, que conta com mais de 190 mil seguidores no seu perfil do Twitter, comentou sobre a ação de poder ajudar Rogério e seus netos.

"A história começou com uma ideia louca minha hoje pela manhã. Acordei pensando em como ajudar uma galera que não tinha como ir ao jogo. Mas eu não sabia como comprava, se Sócio Torcedor podia comprar outro ingresso ou não, mas por estar em cima da hora, acabei deixando pra lá. De tarde, o Rogério entrou em contato comigo e me contou sua história, dizendo que queria ir no jogo, mas não tinha condições financeiras, e queria poder levar os netos que nunca foram ao Maracanã. Então, postei no Twitter se alguém gostaria de dividir comigo os três ingressos", disse Tozza, que completou:

"Rapidamente apareceram mais de 40 pessoas querendo ajudar. Das 40, escolhi duas que dividiram os ingressos comigo, e conseguimos comprar as três entradas pro setor sul. Pouco tempo depois, A Renata Lara, seguidora minha, entrou em contato e perguntou sobre a questão de locomoção e alimentação deles. Conversei com Rogério, pedi o seu Pix, e a Renata enviou R$ 50 para poder ajudar nessa questão", contou o influenciador, que ainda revelou estar planejando fazer mais ações desse tipo.

"Estou pensando em poder fazer algo ainda maior em algum outro jogo. Preciso formatar ainda, mas vamos tentar fazer algo maior, com certeza", revelou Tozza.

De novo, queria de coração agradecer as quase 40 pessoas que se prontificaram (ta chegando mais ainda por DM) a ajudar na compra dos ingressos do Rogerio e dos Netos.



Vamos tentar fazer uma ação mais organizada a frente.



Muito obrigado <3 — Tozza (@TozzaFla) March 10, 2022

O jornal O Dia também entrou em contato com Rogério, que contou um pouco mais de sua história e sua paixão pelo Flamengo.

"Minha paixão começou com meu pai, que era Tricolor. Lembro que quando eu tinha 12 anos, ele me levou pra um Fla-Flu. Na época, eu não torcia pra nenhum time, e ele me levou pro jogo pra ver se eu virarava Tricolor. E graças a Deus eu virei Flamengo. De la pra cá, foi só alegria, coisas maravilhosas com o Flamengo. Ainda passei essa paixão pros meus filhos, Matheus e Lucas, e agora passei pros meus netos, Arthur e Enzo, e pretendo passar pra todo mundo que ficar comigo." disse.

Rogério ao lado de seus netos Arthur e Enzo Reprodução

Ao ser perguntado sobre a paixão dos netos com o clube, Rogério revelou que já sabia que eles seriam torcedores do Rubro-Negro antes mesmo de nascerem.

"Antes dos meus netos nascerem eu já sabia que eles iriam torcer para o Flamengo. Não tinha como não ser. Tirando meu falecido pai, todos em casa sempre foram Flamengo. E foi uma parada tão maneira, que nem precisei forçar muito. Eles gostam muito do Flamengo, é muita paixão pelo clube", disse Rogério, que completou:

"Flamengo é minha vida, Flamengo é tudo para mim. Agradeço demais ao Tozza e todo o pessoal que ajudou nessa bela campanha. Expectativa pro jogo é a mais feliz possível, mas caso não seja, tudo bem. O mais importante é estar ao lado de mais de 40 milhões de apaixonados torcendo pelo Flamengo, e poder levar meus netos para vivenciarem e sentirem na pele o Maracanã pulsar. Isso não tem preço", finalizou.

Flamengo e Bangu se enfrentam no próximo sábado (12), às 19h30 (horário de Brasília) pela 11ª, e última, rodada do Campeonato Carioca.