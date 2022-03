Pedro - Marcelo Cortes

Publicado 11/03/2022 17:26

Rio - O atacante Pedro pode deixar o Flamengo em breve. De acordo com a Rádio Tupi, o atacante não quer seguir no clube carioca e pediu à diretoria rubro-negra que considere uma conversa com o Palmeiras, que fez uma oferta para contratá-lo.

De acordo com pessoas próximas a Pedro, o clima para ele não é dos melhores no clube desde que ele foi vetado de jogar as Olimpíadas, no ano passado. Na época, ele foi convocado para a competição, mas o Flamengo optou por não liberá-lo.

Apesar do desejo de Pedro, o Flamengo não cogita abrir negociação com o Palmeiras. O Verdão já ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) e mais dois jogadores pelo atacante, o que foi prontamente negado pelo time carioca.