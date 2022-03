Marcos Braz - Divulgação

Publicado 11/03/2022 16:26

João Paulo, goleiro do Santos Divulgação Rio - Buscando reforço para o gol, o Flamengo realmente fez uma sondagem ao goleiro João Paulo, do Santos. Em entrevista ao canal “De Olho no Peixe”, Daniel Medeiros, empresário do atleta, admitiu ter sido procurado pelo clube carioca, mas negou que o negócio vá acontecer.

“Fui procurado por intermediários do Flamengo. A gente vê muita notícia, de que o Flamengo ofereceu tantos jogadores, mas nenhuma dessa informação é real. A única informação real é que o João Paulo é jogador do Santos Futebol Clube, tem contrato com o Peixe e já deixou claro para torcida santista que não tem interesse em sair para nenhum clube nacional neste momento”, declarou Medeiros.

“A não ser que fosse por uma questão financeira, um pedido do clube. E ele (Rueda) deixou bem claro para mim que não tem interesse em negociar o João Paulo”, completou.