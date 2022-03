Detalhes do novo uniforme de treino do Flamengo - Gabriel Rodrigues

Detalhes do novo uniforme de treino do FlamengoGabriel Rodrigues

Publicado 11/03/2022 16:22 | Atualizado 11/03/2022 16:23

Rio - O novo uniforme de treino do Flamengo, que será utilizado na temporada de 2022, já tem data para ser lançado. A nova camisa, predominantemente vermelha, com detalhes em preto e amarelo, será lançada no dia 18 de março. O produto dividiu opiniões dos torcedores nas redes sociais. Muitos, inclusive, comentaram sobre a semelhança com a Bélgica, e brincaram dizendo que seria em homenagem ao volante Andreas Pereira. Confira a imagem da camisa:

Novo uniforme de treino do Flamengo Gabriel Rodrigues

Vale lembrar que no começo de janeiro, a Adidas publicou na sua loja oficial em Portugal as imagens do casaco e da calça de treino do Flamengo, que custarão 75 e 65 euros respectivamente (aproximadamente R$ 410 e R$ 360, na cotação atual). Confira as imagens:

Novo casaco do Flamengo Reprodução/Adidas

Novo casaco do Flamengo Reprodução/Adidas

Nova calça do Flamengo Reprodução/Adidas

Nova calça do Flamengo Reprodução/Adidas