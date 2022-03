Camisa do técnico Paulo Sousa com erro de ortografia - Reprodução/Instagram

Publicado 11/03/2022 19:54

Rio - No começo de março, o técnico Paulo Sousa esteve presente no Ginásio do Maracanãzinho para assistir ao duelo entre Flamengo e Cerrado, pelo Novo Basquete Brasil. Na ocasião, o Rubro-Negro preparou uma camisa de basquete do clube personalizada com o nome do treinador português. O técnico da modalidade da bola laranja do clube, Gustavo de Conti entregou o presente para o Mister. No entanto, o presente possuía um erro de ortografia, e trazia o nome "Paulo Souza", com "Z".

Nesta quinta-feira (10), o vice-presidente de esportes olímpicos do Clube da Gávea, Guilherme Kroll, fez uma brincadeira, em uma rede social, sobre a gafe cometida no nome do técnico português. Ao receber um presente de um integrante do clube chamado Marcelo Sousa, o VP comentou: "prestem atenção que aqui o estagiário não se atrapalhou com o sobrenome Sousa, com S, que é coisa de craque". Confira a publicação:

Acabei de receber do meu querido Marcelo Sousa (prestem atenção que aqui o estagiário não se atrapalhou com o sobrenome Sousa, com S, que é coisa de craque...), dirigente da Confederação Brasileira de Basketball, uma imagem captada dentro da FIBA, em Zurique, Suíça... pic.twitter.com/K3WA7MyAeP — Guilherme Kroll (@KrollGuilherme) March 11, 2022

Na ocasião da gafe no presente do técnico português, muitos torcedores do Rubro-Negro se revoltaram, e criticaram a diretoria do clube nas redes sociais. No entanto, Paulo Sousa levou na esportiva, e até publicou uma foto, em uma rede social, utilizando a camisa com o erro ortográfico.