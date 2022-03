Paulo Sousa - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 11/03/2022 19:03

Rio - Depois de 96 dias, o Flamengo estará de volta ao Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. O clube, que não jogo no local desde a derrota para o Santos, no dia seis de dezembro de 2021, enfrentará o Bangu, neste sábado, às 19h30 (horário de Brasília). O confronto será a primeira partida do técnico português Paulo Sousa no estádio. O treinador, inclusive, comentou em uma rede social sobre a expectativa para o duelo. Confira a publicação:

"O coração já está batendo mais forte. Positiva ansiedade de entrar no Maracanã pela primeira vez e sentir a energia, a intensidade da paixão da Nação rubro-negra. Maracanã, templo do futebol, do milésimo gol de Pelé, palco de conquistas históricas do Flamengo, onde Zico é o maior artilheiro. Me sinto privilegiado por trabalhar neste clube e viver emoções como essa. Que possamos ter muitos momentos inesquecíveis no "maior do mundo" e que nossas alegrias sejam proporcionais ao seu tamanho", publicou o treinador.

Para comemorar a reabertura do Templo do Futebol, a diretoria do Flamengo fez uma grande promoção nos ingressos para a partida, e trouxe entradas a partir de R$ 12. Com isso, a torcida Rubro-Negra entrou na onda, e esgotou todos os bilhetes disponíveis em tempo recorde. Com isso, a expectativa é de que mais de 60 mil pessoas estarão presentes no Maracanã.

Como dito anteriormente, Flamengo e Bangu se enfrentarão no próximo sábado (12), às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em confronto válido pela 11ª, e última, rodada do Campeonato Carioca. Atualmente o Rubro-Negro está na 2ª colocação, com 23 pontos, e aguarda a definição de seu adversário para as semifinais da competição. Já o Alvirrubro está na 10ª colocação, com nove pontos, e não corre risco de rebaixamento.