Thiago Maia volta a ser titular no Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Thiago Maia volta a ser titular no FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 12/03/2022 10:13 | Atualizado 12/03/2022 10:13

No retorno do Flamengo ao Maracanã, neste sábado às 19h contra o Bangu, Paulo Sousa terá uma novidade no meio de campo. Sem poder contar com Willian Arão e Andreas Pereira, o treinador do Rubro-Negro escalará Thiago Maia ao lado de João Gomes.

Mesmo já classificado e com o segundo lugar certo, o Flamengo deve ir a campo com a equipe titular para jogar num Maracanã lotado na última rodada da Taça Guanabara. A única preocupação do treinador é com os jogadores que estão pendurados com dois cartões amarelos para não perdê-los na semifinal do Campeonato Carioca: Bruno Henrique e Gabigol, além dos reservas Léo Pereira e Cleiton.



O Flamengo deve ir a campo, segundo o site 'Ge' com: Hugo, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, João Gomes, Thiago Maia e Bruno Henrique; Arrascaeta, Gabriel e Pedro.