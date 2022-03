Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/03/2022 18:28 | Atualizado 12/03/2022 18:34

Rio - O técnico Paulo Sousa escalou o time do Flamengo para enfrentar o Bangu, às 19h30, na estreia do novo gramado do Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. O Rubro-negro encara neste sábado o último compromisso antes das semifinais do Campeonato Carioca.

Escalação do Flamengo Foto: Divulgação/Flamengo

Escalação do Flamengo: Hugo; Matheuzinho, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; João Gomes, Thiago Maia e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Lázaro e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

Após três meses de obras, o Maracanã volta ser utilizado neste sábado para a estreia do gramado híbrido. Além disso, será a primeira vez do técnico Paulo Sousa no estádio, que sonha com este momento desde que foi anunciado oficialmente pelo Flamengo.