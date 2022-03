Ídolo do Flamengo detona elástico de David Luiz em jogo do Carioca: 'Zagueiro Ronaldinho agora?' | Flamengo | O Dia

Zagueiro David Luiz foi criticado pelo comentarista Tita, da Record - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/03/2022 19:30

Rio - No último sábado (12), o Flamengo voltou a jogar no Maracanã e goleou o Bangu por 6x0. David Luiz, que teve uma excelente atuação individual em campo, tentou dar um elástico durante o segundo tempo e a atitude do zagueiro não foi bem vista por Tita.



- Fala sério, cara. Com todo respeito, é zagueiro Ronaldinho agora? Tem que ter respeito! Zagueiro é zagueiro - disse o comentarista durante a transmissão do jogo na Record TV.



O Maracanã recebeu mais de 60 mil rubro-negros para acompanhar a goleada do Flamengo. A partida foi válida pelo Campeonato Carioca. Em 2021, David Luiz sofreu com problemas de lesões, mas vem conseguindo obter sequência com o treinador Paulo Souza neste ano. O zagueiro tem feito partidas seguras nesse início de temporada.