Arturo Vidal - Reprodução

Arturo VidalReprodução

Publicado 14/03/2022 12:35

Fanático pelo Flamengo, o chileno Arturo Vidal poderá, enfim, realizar o seu sonho de atuar pelo clube carioca. De saída da Itália, o provável destino do jogador pode ser o rubro-negro carioca.

De acordo com a Calciomercato, Vidal não deve renovar com a Inter de Milão, deixando a Itália no final da temporada.

Com isso, apesar de ainda ter o desejo de jogar no Campeonato Inglês, o atleta está próximo de um acerto com o time do Rio de Janeiro.

A relação de amor entre Vidal e Flamengo não é novidade. Além de afirmar que gostaria de jogar no Fla, o meio-campista já publicou diversas fotos com a camisa do time carioca em suas redes sociais.

Aos 34 anos, Vidal está na Europa desde a temporada 2007/08, quando foi vendido do Colo-Colo para o Bayer Leverkusen.

Pela Inter, o jogador está em sua segunda temporada seguida. Na atual, Vidal anotou dois gols e três assistências em 32 partidas realizadas.