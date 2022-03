Júnior Baiano quando atuava pelo Flamengo - Reprodução

Júnior Baiano quando atuava pelo FlamengoReprodução

Publicado 14/03/2022 15:45

Rio - Nesta segunda-feira (14), o departamento de comunicação do Flamengo cometeu mais uma gafe nas redes sociais do clube. Ao parabenizar o ex-zagueiro Júnior Baiano, por conta de seu aniversário, nas redes sociais, o perfil oficial do Rubro-Negro postou um vídeo com lances do ex-atleta. No entanto, não se deparou que o principal lance do vídeo foi um gol contra, marcado por Júnior contra o São Paulo, em 2005. Confira:

E O FLAMENGO QUE FOI HOMENAGEAR O JUNIOR BAIANO E SIMPLESMENTE POSTOU UM GOL CONTRA DELE ACHANDO QUE FOI A FAVOR AHAHAHAHAHAHAAH pic.twitter.com/lh3GzTDDS9 — FIO MARAVILHA (@flamengoloide) March 14, 2022

No entanto, por conta da rápida repercussão negativa dos torcedores nos comentários, a publicação original foi excluida. Alguns minutos depois, uma nova postagem de parabenização foi feita, mas apenas com uma imagem, e não mais vídeo.

O Baiano é mau…



Hoje é aniversário do nosso ex-zagueiro Júnior Baiano, campeão da Copa do Brasil (1990), do Carioca (1991 e 2004), da Copa dos Campeões Mundiais (1997) e do Brasileiro (1992) com o Manto! Parabéns, felicidades e SRN! #CRF pic.twitter.com/OeaM2UQq2R — Flamengo (@Flamengo) March 14, 2022

Júnior Baiano defendeu o Flamengo em três oportunidades. Na primeira, o zagueiro defendeu a equipe de 1989 a 1993, e foi campeão da Copa do Brasi de 1990, do Campeonato Carioca de 1991, e do Campeonato Brasileiro de 1992. Em sua segunda passagem, o defensor vestiu o manto entre 1996 e 1998, e conquistou a Copa dos Campeões Mundiais, em 1997. O zagueiro voltou a defender o Rubro-Negro em 2004, e ficou no clube até 2005. Na ocasião, foi campeão do Campeonato Carioca de 2004.