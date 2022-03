Partida entre as equipes Flamengo x Bangu, válida pela 11ª rodada do Carioca, realizado no Estádio do Maracanã na noite deste sábado (12) - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 14/03/2022 13:45 | Atualizado 14/03/2022 13:46

O Flamengo foi o protagonista na reabertura do Maracanã, fechado durante três meses, e o primeiro clube grande a atuar no gramado híbrido do estádio. Além de questões do mercado rubro-negro, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, falaram com jornalistas e responderam sobre a qualidade do terreno.



"No mundo inteiro, o time mais técnico sofre mais com gramado pior e aqui não é diferente. Agora o gramado está bom e vamos ver se dura, né? Não sei se precisa fazer algumas ações ou não ter tanto aquecimento lá dentro ou evitar algum tipo de aquecimento. Se tiver uma determinação dessa, o Flamengo vai cumprir e tenho certeza que o Fluminense também", disse Braz.

Também presente na conversa com jornalistas na sala de imprensa do CT, Bruno Spindel também comentou acerca do assunto:



"O Maracanã também se preocupou com as áreas atrás do gol, com uma grama sintética mais macia com amortecimento para preservar o gramado. Essa questão do gramado hibrido também faz o estádio suportar um número maior de partida."

O Flamengo finalizou a Taça Guanabara com 26 pontos e na segunda colocação. Já o Vasco, rival nas semi, ficou em terceiro e faz a partida de ida, a iniciar às 20h desta quarta-feira, como mandante - ambos os jogos serão no Maracanã, inclusive.