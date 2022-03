Zagueiro Pablo - Foto: Divulgação/Lokomotiv Moscou

Zagueiro PabloFoto: Divulgação/Lokomotiv Moscou

Publicado 14/03/2022 13:04

Rio - O Flamengo fechou a contratação de mais um reforço para a temporada. No início da tarde desta segunda-feira, O Lokomotiv, da Rússia, confirmou a venda do zagueiro Pablo, ex-Corinthians, ao time carioca. O contrato do defensor com o Rubro-Negro será até dezembro de 2025.

Pablo desembarcou no Rio de Janeiro no último domingo e já realizou exames médicos. Ele decidiu deixar o Lokomotiv, clube com o qual tinha contrato até junho de 2024, por conta dos conflitos entre Rússia e Ucrânia.

A chegada de Pablo é um antigo desejo do Flamengo, que já havia tentado sua contratação em 2018. O jogador é o terceiro reforço do Flamengo neste ano. Antes, chegaram Marinho, do Santos, e Fabrício Bruno, do Red Bull Bragantino.