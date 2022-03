Flamengo anuncia a contratação do zagueiro Pablo | Flamengo | O Dia

Pablo é o novo reforço do Flamengo para a temporada - Reprodução/Flamengo

Pablo é o novo reforço do Flamengo para a temporadaReprodução/Flamengo

Publicado 14/03/2022 16:41

Rio - Em publicação nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (14), o Flamengo anunciou, oficialmente, a contratação do zagueiro Pablo, que estava defendendo o Lokomotiv Moscow, da Rússia. O atleta chega ao Rubro-Negro em um contrato até dezembro de 2025, e vestirá a camisa 30 do clube, número que Bruno Viana utilizou na última temporada.

Confira o anúncio da contratação do zagueiro Pablo:

E aí, qual é a música? #PabloNoMengão pic.twitter.com/fPi9qbKjl0 — Flamengo (@Flamengo) March 14, 2022 No anúncio, a comunicação do clube fez uma referência a um antigo quadro do Programa do Sílvio Santos, chamado "Qual é a Música?", onde o principal dublador do quadro se chamava Pablo. No entanto, o nome real dele é Augusto Rodríguez Carrasca. No anúncio, a comunicação do clube fez uma referência a um antigo quadro do Programa do Sílvio Santos, chamado "Qual é a Música?", onde o principal dublador do quadro se chamava Pablo. No entanto, o nome real dele é Augusto Rodríguez Carrasca.

O Clube da Gávea ainda divulgou, poucos minutos após o anúncio, imagens do novo defensor no CT Ninho do Urubu, já vestindo o uniforme do Rubro-Negro. Confira:

Com a chegada de Pablo, o Flamengo chega ao seu oitavo atleta da posição. Atualmente, fazem parte do elenco os seguintes zagueiros: Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Fabrício Bruno, David Luiz, Cleiton e Gabriel Noga.