Diego Rossi - Reprodução

Diego RossiReprodução

Publicado 14/03/2022 19:03

Rio - O atacante uruguaio Diego Rossi, que atualmente defende o Fenerbahçe, da Túrquia, teve seu nome ventilado nos bastidores do Flamengo no começo de fevereiro, logo após Michael deixar o Rubro-Negro. No entanto, a negociação acabou não se concretizando. Em entrevista à uma rádio do Uruguai, o atacante comentou sobre a especulação de sua ida para o Clube da Gávea. Veja:

"Nadie me llamó de Flamengo, no recibí ningún llamado oficial. Lo que sé lo vi por la prensa. Siempre que a uno lo quieran de clubes grandes lo pone contento, significa que estoy haciendo las cosas bien"



Diego Rossi en #UltimoAlArco.https://t.co/gixYGmrrej — Sport 890 (@Sport890) March 14, 2022

"Ninguém me ligou do Flamengo, não recebi nenhuma ligação oficial. O que eu sei vi na imprensa. Sempre que te querem de grandes clubes te deixa feliz, significa que estou fazendo as coisas direito", disse o atacante.



Em conversa com a imprensa no CT Ninho do Urubu, nesta segunda-feira (14), o Vice-Presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, negou qualquer investida do clube com o atacante uruguaio.

"Não tem nada, absolutamente nada (sobre Diego Rossi). Igual com o goleiro Santos, não tem absolutamente nada. Esse aí (João Paulo) teve menos do que o Santos, não tem nada", disse Marcos Braz.