Publicado 14/03/2022 18:26

Rio - O namoro de Arturo Vidal com o Flamengo vem esquentando a cada semana. Em entrevista à TNT Sports, do Chile, o meia, de 34 anos, reiterou o desejo de atuar pelo clube carioca. O seu vínculo com a Inter de Milão vai até o meio de 2022, mas não deverá ser renovado.

"Tenho o sonho de jogar lá, não posso negar. Quando puder, eu vou lá. Espero que seja em breve. Se o treinador ou os dirigentes me quiserem, haverá uma reaproximação e farei o possível para chegar lá", disse.

Vidal ainda afirmou que sua passagem pelo futebol europeu está perto do fim e projetou, inclusive, conquistas com a camisa do Flamengo.

"O capítulo da Europa pode ser encerrado. Não sei se está na hora, mas se acontecer, meu objetivo é muito claro: ganhar tudo com o Flamengo, lutar pela Libertadores, que é um sonho porque é como a Liga dos Campeões na Europa. Se eu for, é para continuar lutando e ser um jogador importante", disse.