Publicado 14/03/2022 17:11

Rio - O volante João Gomes, de 21 anos, vem vivendo um bom momento no Flamengo. Bastante utilizado por Paulo Sousa, o jovem está despertando interesse de clubes do exterior. De acordo com informações do "Paparazzo Rubro-Negro", o Al Ain, dos Emirados Árabes, poderá fazer uma proposta de cerca de R$ 37 milhões por 50% do jovem.

O interesse do clube árabe em João Gomes não é novo. O Flamengo já recusou uma oferta de 5 milhões de dólares (R$ 26,8 milhões) dos árabes por 50% dos direitos econômicos do jogador revelado na base do Rubro-Negro.

O jogador, de 21 anos, vem ganhando cada vez mais espaço desde a chegada de Paulo Sousa. Em 2022, João Gomes entrou em campo em dez partidas com a camisa do Flamengo.