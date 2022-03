Aquisição definitiva de Andreas Pereira não foi oficializada - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/03/2022 19:10

Rio - "Caso se confirme". Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz deixou no ar e não quis confirmar - publicamente - aquisição de Andreas Pereira em definitivo junto ao Manchester United. A fala do dirigente, nesta segunda-feira, durante uma conversa com jornalistas no Ninho do Urubu, deixou a torcida em dúvida em relação ao que fora informado no noticiário nos últimos dias.

"Essa situação do Andreas será passada na hora certa o que a gente tem que falar. O que vocês acompanharam e viram antes, vocês já sabem. No dia certo será passado tudo certinho. Sempre foi passado assim, todas as explicações de todas as ações são posteriormente postas no que o clube declara no balanço. Caso se confirme, na hora certa a gente vai conversar desse assunto também", falou Braz.

No entanto, Andreas já foi informado que o negócio está encaminhado, inclusive sobre as pretensões de inscrever o seu novo vínculo para a Libertadores, a iniciar para o Fla no início de abril (fase de grupos). A ver os próximos passos.



APOIO PSICOLÓGICO



Andreas Pereira esteve suspenso na última rodada da Taça Guanabara e, para o jogo das 20h desta quarta-feira, na ida das semifinais do Carioca, contra o Vasco, volta a estar à disposição de Paulo Sousa.



Como o meio-campista falhou no mais recente Clássico dos Milhões, foi vaiado (novamente) e carrega o fardo da falha crucial na final da Libertadores-2021, o Fla sabe da importância em fornecer um suporte psicológico ao camisa 18.



Justamente sobre o assunto extracampo, Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo e também em conversas com jornalistas nesta manhã, falou sobre o apoio interno a Andreas e destacou a sua "personalidade forte".



"Sempre (apoio). A gente dá apoio a todos os atletas. Ele se colocou à disposição logo depois da final da Libertadores e fez um bom jogo após a final da Libertadores. Eu acho que esse traço de personalidade forte, de enfrentar os desafios e adversidades, é um traço importante para um atleta do Flamengo."



"Ele tem personalidade forte e está sempre aqui do lado do clube, do torcedor e sempre nos bons ou maus momentos. Sempre à disposição. É um atleta muito trabalhador, de grupo, dedicado para caramba e nos dá bons sinais", concluiu Spindel.



Para assinar um contrato até dezembro de 2026, o Flamengo já sinalizou pagar 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões) ao United, que permaneceria com 25% dos direitos econômicos.