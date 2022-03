Presidente do Fluminense - Mário Bittencourt - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 14/03/2022 16:15

Rio - Em entrevista coletiva realizada no começo da tarde desta segunda-feira (14), o presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, fez comentários sobre a venda do atacante Luiz Henrique para o Bétis, da Espanha. O mandatário do clube disse que tentou buscar outros caminhos, mas a venda do jogador era inevitável. Confira:

"Buscamos outros caminhos, mas desportivamente, pela bola que ele vem jogando, inevitavelmente ele sairia no meio do ano de qualquer jeito. Porque quem compra na janela de meio do ano quer levar no meio do ano. A gente perderia ele no time de qualquer jeito", disse Marrio Bittencourt, que completou:

"A questão que vai discutir é se a venda seria melhor ou pior, e aí depende de uma série de fatores. Deus me livre e guarde de sofrer uma lesão ou não, estar jogando ou não de titular… São coisas que dependem do campo. Por isso fizemos esse pré-contrato para montar essa operação financeira e o clube sobreviver", encerrou.