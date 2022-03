Em 2021, Yuri foi emprestado ao Cuiabá pelo Fluminense - Divulgação/AssCom Dourado

Publicado 14/03/2022 18:38

O Juventude acertou o empréstimo de Yuri, do Fluminense. Fora dos planos do Tricolor desde a temporada passada, o volante de 27 anos será a primeira contratação do clube gaúcho para o Campeonato Brasileiro.



Como tem contrato com o Fluminense até dezembro, Yuri se despede do clube onde chegou em 2019. Na última temporada, o volante já havia perdido espaço no Tricolor e acabou emprestado ao Cuiabá, também para a disputa do Campeonato Brasileiro.



Após o empréstimo em 2021, Yuri foi comunicado no início desta temporada pelo Fluminense de que não ficaria com o elenco e que estava liberado para buscar um novo clube. Além do volante, o Tricolor também emprestou recentemente Danilo Barcelos ao Goiás na mesma situação, com contrato até o fim do ano.