Luiz HenriqueLucas Mercon / Fluminense

Publicado 14/03/2022 12:52

Rio - A saída de Luiz Henrique praticamente sacramentada para o Real Bétis incomodou muitos os torcedores do Fluminense. Porém, o Tricolor poderá ter uma reposição para o atacante, de 21 anos. Em entrevista coletiva o presidente Mário Bittencourt admitiu a possibilidade do Flu ir ao mercado.

"Normalmente quando perde um atleta da base por venda, a gente procura repor com atletas da própria casa. Mas desde janeiro, quando começamos a receber investidas, nosso departamento de scout vem olhando outros jogadores, sim, além dos da casa, para em caso de perda, que possivelmente é o que vai acontecer no meio do ano, a gente possa fazer uma reposição", afirmou.

Principal jogador do Fluminense, Luiz Henrique tem um pré-acordo de venda com o clube espanhol que chega a 13 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões), com os bônus por metas incluídos. Os valores irritaram bastante os torcedores tricolores que desejavam a permanência do atleta ou uma venda por um preço maior.

Luiz Henrique irá permanecer no Fluminense pelo menos até o fim de julho, quando se inicia a janela de transferências para o futebol europeu. Aos 21 anos, o atacante é peça-fundamental no esquema de Abel Braga.